Alaaf! Zó viert bekend Nederland dit weekend carnaval

Hossen, verkleedpartijen, polonaise en liters bier: carnaval is losgebarsten! Ook veel BN’ers reizen af naar het zuiden; Roy Donders en Patty Brard maken er samen een feestje van en Fred van Leer is onherkenbaar in zijn Yolanthe-kostuum.

Ook Fred van Leer, Gerard Joling en André Hazes trokken hun carnavalsoutfit uit de kast. Vooral Fred is ónherkenbaar!

Is toch 1 gezicht ?? @yolanthecabau …. Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 25 Feb 2017 om 4:37 PST

Nu al gieren #carnaval2017 Een bericht gedeeld door Fred van Leer (@fredvanleer) op 25 Feb 2017 om 6:56 PST

Ik ben al helemaal in de carnavalsstemming. Is het niet om te gieren? Wat trek jij aan tijdens carnaval? #carnaval #carnaval2017 #alaaf #GerardJoling Een bericht gedeeld door Gerard Joling (@gerard_joling) op 24 Feb 2017 om 8:40 PST

Eindhoven, bedankt!❤ #jaja Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes01) op 24 Feb 2017 om 3:38 PST

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.