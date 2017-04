Zó ziet prinses Amalia eruit als ze 50 jaar is

Koning Willem-Alexander wordt donderdag 50 jaar. Wij waren benieuwd: hoe zou kroonprinses Amalia er eigenlijk uitzien als zij 50 jaar is? We vroegen tekenaar Pieter van den Broek om een futuristische tekening voor ons te maken.

Ze is pas 13 jaar, dus het duurt nog een hele tijd voordat zij 50 wordt. Nieuwsgierig als wij zijn, wilden we graag weten hoe onze toekomstige koningin eruitziet als ze Sarah wordt. Portrettekenaar Pieter van den Broek durfde de uitdaging aan en maakte voor ons een tekening van Amalia, hoe zij er – naar verwachting – op haar 50ste uitziet.

Op deze foto zie je een momentopname uit het tekenproces. In de video bovenaan kun je zien hoe de tekening tot stand kwam én hoe het eindresultaat eruit ziet.

Bron: Pieter van den Broek