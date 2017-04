Anca kwam binnen 6 maanden 60 kilo aan maar gaf niet op

Anca heeft een paar lastige jaren achter de rug. In 2013 werd ze ziek en bleek diabetes type 1 te hebben. Ze was net veel afgevallen, maar kwam in een zes maanden weer 60 kilo aan. Dat was een diep dal. Hoe ze daaruit kwam?

Door voor zichzelf te beginnen. En dat was nou net iets wat ze nóóit dacht om te gaan doen. Kijk mee naar Anca’s geluksmoment.

Over Mijn Geluksmoment

Het thema van de Libelle Zomerweek is dit jaar ‘Het Grote Geluk’. Voor iedereen is geluk iets anders, maar vaak zit het grote geluk juist in de kleine dingen. In de aanloop naar het festival in mei (klik hier voor kaarten) verklappen mensen zoals jij en ik wat hun geluksmomentjes zijn. Dat levert leuke, ontroerende, grappige, herkenbare en altijd bijzonderen onthullingen op.

Bron & beeld: Libelle TV