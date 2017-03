Ancilla (Piratenpartij): “Privacy is een burgerrecht dat we ongewild opgeven”

Ebru tikt een eitje met Ancilla van de Leest (31), lijsttrekker van de Piratenpartij en vraagt zich hardop af: “Wat de f*** is de Piratenpartij?” En waarom heeft een vrouw als Ancilla, ex-(fetisj)model en voormalig presentatrice, zich bij deze politieke partij aangesloten?

“De Piratenpartij is een politieke burgerrechtenbeweging waarbij burgers zelf het initiatief kunnen nemen om het leven te voorzien van burgerrechten, ook online.” Volgt u het nog? Bekijk het hele interview voor Ancilla’s vurige betoog. Over de schaduwzijde van internet, one issue-partijen en BN’ers die allemaal maar een partij beginnen…

In de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 2017 maakt Ebru Umar exclusief voor Libelle TV Ebru tikt een eitje, waarbij de journalist met lijsttrekkers van de verkiezingspartijen heerlijk gaat ontbijten en praten over de drukke tijd zo vlak voor de verkiezingen.

