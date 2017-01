André Hazes jr. was gisteren alleen thuis met zijn zoontje en vond dat het uitgelezen moment voor een goed gesprek.

De trotste papa is in de video te zien met zijn zoontje op schoot. Mama Monique is niet thuis blijkt uit het gesprek in de video en papa en zijn zoon liggen dus lekker samen een avondje op de bank. Kleine André heeft het prima naar zijn zin en lacht veel om het verhaaltje van zijn vader. “Vader en zoon-gesprekken”, schrijft hij bij de video. Later op de avond deelt hij ook nog een schattig filmpje van zijn zoontje in bed:

Laatste van de papa avond! Ja, verliefd ja!😍😜 Een video die is geplaatst door Andre Hazes (@andre_hazes_official) op 17 Jan 2017 om 1:15 PST

Uit een foto op Instagram bleek dat mama Monique met ‘tante Bobbie’ en andere vriendinnen naar een modeshow was:

#Repost @kimkotter with @repostapp ・・・ Je zet een paar melige blondies op de eerste rij en een prachtige Pocahontas ja.. dan krijg je spektakel. Super leuke avond gehad bij de show van de zusjes @reindersjm @airforce.official Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 17 Jan 2017 om 3:51 PST



Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Show.nl. Beeld: Kijk