Je hebt vast nog wel wat denim (lees: een spijkerjasje, spijkerbroek, spijkerjurk, spijkerrok of spijkeroverhemd) in de kast liggen. Mooi zo! Want het is weer helemaal hip. Sterker nog: “denim is het nieuwe zwart”, aldus Libelle’s DIY-expert Angelique. In deze aflevering laat ze zien hoe je dat hippe denim nóg hipper maakt door middel van verschillende soorten gouden veiligheidsspelden. Wanneer je ze namelijk op een speciale manier insteekt, krijgt je jasje nét die extra touch. Veel plezier 🙂