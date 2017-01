Annet Malherbe (-40 kilo) had geen probleem met eigen lichaam

Actrice Annet Malherbe, voor de meeste mensen vooral bekend uit de serie Gooische Vrouwen, vertelt aan Volkskrant dat ze nooit problemen heeft gehad met haar eigen lichaam.

De actrice onderging in 2012 een maagverkleining, waardoor ze maar liefst 40 kilo afviel. De kilo’s zaten haar mentaal niet dwars, maar fysiek wel. “Het is gewoon zwaar om zwaar te zijn. Als je eenmaal obesitas hebt, is afvallen geen optie meer. Tijdelijk kan het wel, maar de kilo’s komen altijd weer terug.”

Bron: Show.nl. Beeld: ANP