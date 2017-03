Jongetje (8) eet alleen Olvarit en zijn lievelingssmaak gaat uit de handel

De ouders van de 8-jarige Jeff zitten met een groot probleem: hun autistische zoontje heeft een eetstoornis waardoor hij bijna niets binnenkrijgt. Hij lust alleen maar potjes babyvoeding van Olvarit. Maar de enige smaak die hij graag eet, is uit de handel gehaald.

De Vlaamse Jeff eet slechts 3 dingen: frietjes, pasta of potjes Olvarit in de smaak ‘Provençaalse stoofschotel met rundvlees en aubergine’. Maar Olvarit is onlangs gestopt met het produceren van juist díe ene smaak.

Nieuwe recepten

De ouders van Jeff hebben alles geprobeerd om hem andere dingen te laten eten, vertellen ze tegen Het Nieuwsblad. “We hebben hem eerst alle nieuwe recepten van Olvarit laten proeven, maar daar moest hij niks van weten. Hij weigert het. Of hij laat heel duidelijk merken dat hij het niets vindt. Forceren zit er niet in, dat maakt het alleen maar erger.”

400 potjes

Ze hebben ook geprobeerd om smaak zelf na te maken, maar ook dat werkte niet. Omdat ze hun zoon niet alleen maar patat en pasta willen laten eten, heeft vader Bart zo veel mogelijk potjes Olvarit in de lievelingssmaak van Jeff opgekocht. “Via de groothandel heb ik nog 400 potjes kunnen vinden, maar ondertussen is die voorraad bijna helemaal op.” Bart hoopt dat Olvarit de ernst van hun situatie inziet en mee kan denken over een oplossing.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock