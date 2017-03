Help, waar heb ik mijn auto ook alweer geparkeerd?! Zo vind je ‘m makkelijk terug!

We zijn allemaal wel eens vergeetachtig. De een nét wat meer dan de ander. Sleutels vergeten, telefoon kwijt en ‘heb ik het gas nou wel écht uit gedaan?’. Klinkt bekend in de oren, toch?

Wanneer we zwanger zijn of in de overgang zitten schijnen we er zelfs nog meer last van te hebben. Erg? Nee hoor, we hebben tenminste een excuus 😉 Een sleutel of telefoon vergeten is niet erg handig, maar geen ramp. Wat wél vervelend is, is als je met de auto ergens naar toe bent gegaan en je deze vervolgens niet meer terug kunt vinden op de parkeerplaats. Daar sta je dan. Mét sleutel, zónder auto. Met een handig trucje op je telefoon vind je ‘m altijd weer terug. Graag gedaan 😉

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

