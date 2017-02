Terwijl een vrouw op de fiets bij een stoplicht in Londen stond te wachten, werd ze beledigd door een automobilist. Maar dat liet ze niet zomaar gebeuren.

Het incident werd vastgelegd door een GoPro op een helm van een motorrijder die achter haar stond te wachten. Je hoort een van de mannen in de auto tegen de vrouw zeggen “Wil je mijn nummer?” De vrouw antwoordt meteen dat de man op moet houden en slaat dan op de auto.

Spiegel

Dat is precies wat de mannen wilden. Vanaf dat moment proberen ze haar allemaal maar erger op te jutten. “Dat is niet heel vrouwelijk, hè?”, wordt naar haar geschreeuwd. Als een van de mannen vraagt “of ze misschien ongesteld is”, is dat de druppel. Voor ze iets kan doen, gaat het stoplicht op groen en rijdt de auto weg. De vrouw bedenkt zich geen moment en fietst achter de auto aan. Als deze verderop tot stilstand komt, is dat haar kans om in te grijpen. En dat doet ze: ze trekt de spiegel van de auto en fietst dan weg. “Dat is wat je verdient!”, roept de motorrijder achter haar er nog achteraan. Op Facebook steunen veel mensen de vrouw. “Deze vrouw heeft 100% gelijk en als je dat niet vindt, dan zat je waarschijnlijk in die auto”, schrijft iemand onder de video.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Kijk