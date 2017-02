Naar bed, naar bed zegt Duimelot! Het avondritueel bij Christien thuis

‘Mam, mag ik dit nog even afkijken? Het is bijna afgelopen!’ Dit komt je vast bekend voor als je voor de derde keer tegen je kind zegt dat het nu toch echt bedtijd is.

Rekken, rekken en nog eens rekken. Bij gezinsvlogger Christien gaat dit niet anders. Althans, bij haar twee jongste zoons dan. Die blijven net zolang stoeien en gaan niet naar bed totdat Christien echt boos wordt. Seeger en Pier zijn inmiddels oud genoeg om hun eigen bedtijd te bepalen, maar betekent het dan ook automatisch dat het dan goed gaat?

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Bron & beeld: Libelle TV