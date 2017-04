Armpjes in de lucht: deze baby is het liefste dat je vandaag gaat zien

Kent Siri een marketing consultant (34) uit Boston en vader van de superschattige Kaden, van 5 maanden oud. Het filmpje dat-ie gemonteerd heeft van zijn spruit, is al 5 miljoen keer bekeken.

Het is dan ook héél lief. Toen Kent erachter kwam dat Kaden altijd direct z’n handen in de lucht gooide als hij uitgepakt werd uit zijn dekentje, besloot hij het te filmen met zijn iPhone én er een muziekje onder te monteren. Het resultaat is zo leuk! (Vergeet vooral niet je geluid aan te zetten!)

Bij BuzzFeed vertelt Kent dat Kaden sterke reflexen heeft en veel schokt met zijn kleine lijfje als hij in bed ligt. “Zo maakt hij zichzelf vaak wakker. Als we hem inzwachtelen voelt hij zich veilig en slaapt hij beter. ’s Ochtends wordt hij dan vrolijk wakker, en gooit hij zijn armpjes in de lucht: klaar voor een nieuwe dag!”

Hier vind je nog veel meer foto’s en filmpjes van Kaden. Zoals deze <3



Over schattig gesproken.., dit kleine meisje verklaart haar liefde aan een watertank.

LEES OOK:

Bron: Buzzfeed. Beeld: iStock

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.