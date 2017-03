Video: Dit kleine meisje wist alle artsen te verbazen

Toen Abigael na 23 weken zwangerschap geboren werd, woog ze slechts 609 gram. Ze had een levensbedreigende aandoening aan haar darmen en moest gelijk onder het mes. Maar zo’n zware operatie was nog nooit op zo’n klein mensje uitgevoerd.

De kans op succes was minder dan 10%, zeiden de artsen van het ziekenhuis in Londen. De operatie kon haar leven redden, maar ook haar dood worden. Abigael had een ernstige darmaandoening, necrotiserende enterocolitis, waardoor haar darm op een aantal plekken gescheurd was.

Kleiner dan een hand

Abigael was bij haar geboorte kleiner dan de hand van de arts die haar moest opereren. Hij had de ouders van het kindje van tevoren ingelicht over alle risico’s van de operatie, maar hij had er niet bij gezegd dat ze het allerjongste kindje ter wereld was dat ooit zo’n operatie zou ondergaan. “Anders had hij ons waarschijnlijk veel te bang gemaakt”, zegt moeder Louise achteraf. De operatie was wel al eens gedaan bij premature kindjes van 25 of 26 weken oud.

Naar huis

Wonder boven wonder slaagde de operatie. Na 4 maanden in het ziekenhuis mocht de kleine Abigael afgelopen maandag naar huis.

Miracle baby becomes youngest to survive major abdominal surgery https://t.co/ZDhjW54SJh pic.twitter.com/5co9MXGw0J — Telegraph News (@TelegraphNews) March 1, 2017

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Telegraph. Beeld: Istock, Twitter