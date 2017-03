In Kazachstan hebben bewakingsbeelden van een ziekenhuis een hartverscheurend tafereel vastgelegd. Een moeder die beviel van een kindje met Down, dumpte haar baby op de parkeerplaats van het ziekenhuis.

De moeder ontdekte pas bij de bevalling dat ze een kindje kreeg met het syndroom van Down. In een wanhoopsdaad liet ze het meisje, dat nog geen kleertjes droeg, achter op de parkeerplaats van het ziekenhuis. De baby werd pas een dag later door een arts in veiligheid gebracht.

Uren in de regen

Onlangs zijn de bewakingsbeelden van dit voorval opgedoken. Op de beelden is te zien hoe de vrouw verkleed in een lange jas en grote hoed het kindje achterlaat.Toen een arts uit het raam keek, zag hij het kindje liggen en rende hij naar buiten. Het meisje heeft vermoedelijk uren in de regen gelegen. Op dit moment vecht de baby op de intensive care voor haar leven.

