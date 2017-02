Baby geboren met enorme haardos: ‘We waren in shock’

Op de echo hadden de ouders van Alexis al gezien dat het kindje wat haarlokken op haar hoofd had. Maar dat het zó’n enorme bos haar zou zijn, had niemand verwacht. Foto’s van het harige meisje gaan het hele internet over.

Vader Adrian vertelt dat hij en zijn vrouw verbijsterd waren toen kindje Alexis ter wereld kwam. “We waren in shock. Op de echo’s was zelfs te zien dat ze harig zou zijn.”

This super cute bub was born with a serious mop of hair https://t.co/GBH9dMB4FF via @newscomauHQ — Hiyoshi Ofuji (@frontier2ban) February 9, 2017

Geërfd

Ze heeft het niet van een vreemde, vertelt Adrian. “Ik ben ook geboren met een bos haar, net als mijn vrouw. Ik heb onze babyfoto’s bij elkaar gelegd, zodat mensen kunnen zien dat ze het van ons geërfd heeft.”

Aangestaard

Het gezinnetje wordt continu aangestaard als ze met de kleine Alexis over straat lopen. “Wildvreemden spreken ons aan, waar we ook zijn”, zegt Adrian. ” Inmiddels is Alexis al 6 maanden en heeft ze schouderlang haar. Het wordt dus binnenkort tijd voor een knipbeurt. Gelukkig is moeder Nicola kapster van beroep!

Bron: News.com.au. Beeld: Twitter, Istock