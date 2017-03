Dít pasgeboren meisje verbaasde alle artsen met een extra lichaamsdeel

Op 21 maart beviel de Indiase Srilatha van een dochtertje. Het meisje was kerngezond, maar toch was er iets mis: de baby had 3 volledig ontwikkelde benen.

Tijdens een echo in december kwamen de ouders van het meisje erachter dat het kindje een extra been had, tussen haar andere 2 benen in. Artsen denken dat het gaat om een been van een zogenoemde ‘parasitaire tweeling’. “Zoiets is heel zeldzaam: we zien het bij 1 op de 100.000 geboortes.”

Soort Siamese tweeling

Een parasitaire tweeling is een soort Siamese tweeling, waarbij slechts één van de 2 kindjes volledig ontwikkeld is. Dit kindje kan dan extra benen, armen of een deel van de romp van het andere kindje aan zijn lijfje vast hebben.

Succesvol

Gisteren is het meisje geopereerd en het derde been is succesvol verwijderd. Haar dokter verwacht dat ze volledig herstelt.

Doctors remove protruding extra leg from six-day-old Indian girl https://t.co/ZGHZ8Zsj8z — Daily Mail Online (@MailOnline) 27 maart 2017

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock