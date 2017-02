Schattig! Babypinguïns geboren in Sea Life Scheveningen

Beschuit met muisjes bij Sea Life in Scheveningen: er zijn 2 pinguïns geboren! De kuikentjes kropen vorige week al uit hun ei, maar het nieuws is vandaag pas bekend gemaakt. Inclusief bewegende beelden!

Of de pinguïns mannetjes of vrouwtjes zijn, is nog niet bekend. De kuikens hadden een geboortegewicht van 84 en 98 gram, schrijft Sea Life op Facebook. De ouders Locke en Kiki voeren hun baby’s goed, waardoor ze al flink aankomen. De kleine pinguïns verblijven voorlopig nog even in het nest en zijn dus nog niet te zien voor het publiek. Waarschijnlijk gaan ze in april voor het eerst naar buiten.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Sea Life