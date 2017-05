Baby wordt alleen rustig als hij stem van vader hoort die in coma ligt

De vader van de kleine Noah ligt in coma sinds begin april, toen hij werd aangereden na een avondje stappen. Hoe klein Noah ook is, het 3 maanden oude ventje lijkt zijn vader erg te missen. Dat blijkt wel als zijn moeder dit geluid laat horen.

Moeder Ashleigh Ackerley zat met haar handen in het haar toen haar zoontje maar niet wilde stoppen met huilen. Ze pakte haar telefoon erbij en liet een filmpje horen waarin haar man Jason tegen Noah aan het praten was. Het filmpje was gemaakt voordat Jason in coma raakte na een ernstig ongeluk. Zodra de baby de stem van zijn vader hoorde, werd hij rustig.

Niet vergeten

Sindsdien laat Ashleigh het filmpje regelmatig horen aan haar kindje. “Ik wil dat hij de stem van zijn vader onthoudt en hem niet vergeet”, zegt ze tegen The Mirror. “Ik denk dat Noah zijn vader begint te missen, ik denk dat hij in de gaten heeft dat hij weg is.” Jason ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis sinds het ongeluk. Zijn kans op overleven is fifty-fifty, zegt de familie. De automobilist die hem aanreed, is na het ongeluk doorgereden.

