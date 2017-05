Zo lief! Verstoten babygansjes kiezen Silke (2) als nieuwe moeder

De kleine Silke van 2 is nu al mama. Niet van knuffels of poppen, maar van 13 kleine babygansjes. Dát is nog eens een bijzondere moederdag!

“Ongeveer 3 weken geleden kwamen er bij ons 16 grauwe gansjes aanlopen van nog maar anderhalve dag oud”, vertelt Ciska Engels, de moeder van Silke. “Ze liepen hier door de tuin en zwommen in de vijver. Na een zoektocht naar de ouders zijn deze helaas niet gevonden.”

De babygansjes besloten daarom Silke als nieuwe moeder te kiezen en de peuter vindt het het einde. Ook Ciska wil de kleine diertjes graag beschermen nu de ouders niet meer in beeld lijken te zijn.

Aan de wandel

“Wanneer we deze beestjes aan hun lot zouden over laten, zouden ze het zeker niet redden. Dus we hebben alle babygansjes gevangen en onder een lamp gezet. Na 2 dagen hebben we ze naar buiten laten gaan en ’s nachts weer naar binnen gebracht. Toen onze dochter ze afgelopen week per ongeluk liet ontsnappen kwamen we erachter dat ze ons echt elke stap achternalopen. Nu gaan we een paar keer per dag met de hele club inclusief de hond aan de wandel. Zo leuk!”

Bron: Hart van Nederland.