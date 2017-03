Wát een leven: baby’s genieten van een dagje spa

Als de beelden niet zo intens schattig waren geweest, waren we nu hartstikke jaloers. Deze baby’s hadden namelijk de dag van hun leven in een – we verzinnen het niet – spa, speciaal voor baby’s.

Terwijl wij van werk naar supermarkt naar sportschool naar schoolplein en weer terug rennen, werden deze baby’s van top tot teen gepamperd. En dan hebben we het dus niet over de luiers. Alsof het leven van een baby nog niet ontspannen genoeg is, werden ze een hele dag gemasseerd en in badjes gestopt.

Hydrotherapie

In het bad krijgen de baby’s hydrotherapie, dat naar verluidt helpt bij de ontwikkeling van de spieren en kracht van de pasgeborenen. Het zou ook helpen bij hun longcapaciteit en spijsverteringsstelsel. Over of dat écht zo is wordt nog gesteggeld, maar die tevreden koppies alleen al zijn het waard.

Emma Jane 4 months | Give the gift of Baby Spa Perth!! Contact us to purchase a gift voucher this Christmas. Don’t forget we are offering 15% off retail in December when you come to Baby Spa for a treatment, class or workshop! Perfect for those last minute Christmas gifts Een bericht gedeeld door Baby Spa Perth, AUSTRALIA (@babyspaperth) op 14 Dec 2016 om 5:12 PST

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Elite Daily/Instagram. Beeld: KIJK, Instagram