De moeder van deze baby’s filmt een wel heel schattig ‘gesprek’ in de ochtend.

Het mooie is dat de kleintjes om de beurt brabbelen. Als de één aan het woord is en enthousiast ‘praat’ met handen, voeten en geluidjes, dan ‘luistert’ de ander. En als die ene ophoudt, pakt nummer 2 het gesprek over. Wat gezellig, zo samen!

Bron: StylishEve. Beeld: KIJK