Baby’s hebben per toeval wel héél matchende namen

In de categorie ‘dit verzin je niet’: twee baby’s die binnen 24 uur in hetzelfde ziekenhuis geboren werden en de namen Romeo en Juliet kregen. Let wel, de moeders hadden elkaar voor dit bizarre toeval nog nooit ontmoet of gesproken.

Morgan Hernandez beviel van haar zoontje Romeo, terwijl Christianna Shaflett een paar uur later in hetzelfde ziekenhuis beviel van dochter Juliet. Dit opmerkelijke toeval was waarschijnlijk nooit ontdekt zonder geboortefotograaf Cassie Clayshulte. Zij werd door de moeders gevraagd kiekjes te maken van hun baby’s en stond best gek te kijken toen ze door twee aparte families werd ingehuurd om een Romeo én een Juliet vast te leggen.

Shakespeare

Cassie moest het wonderlijke feit natuurlijk met de ouders delen en al snel werd besloten dat Romeo en Juliet wel samen op de foto moesten. Grappig genoeg liet geen van de ouders van de baby’s zich inspireren door het beroemde Shakespeare-verhaal. De moeder van Juliet wilde een meisjesnaam met een ‘J’ die zou passen bij de naam van zoontje Jason. De ouders van Romeo vernoemden hun zoon naar een zanger van wie ze beiden fan zijn.

Romeo en Juliet hoeven na dit feestelijke gebeuren zich in ieder geval geen zorgen te maken over bekvechtende families.

Bron: Little Things. Beeld: KIJK