De beste balansoefeningen (tegen enkelblessures en andere kwaaltjes!)

Je zult het misschien niet snel zeggen maar balans is een van de belangrijkste functies als we het hebben over kwaliteit van bewegen. Bij balans draait het in essentie niet alleen om de lenigheid of kracht, maar om samenwerking van spieren. Als je spieren goed samenwerken, voorkom je dat je snel valt. Daarnaast zorgen balansoefeningen ervoor dat de kans op (enkel)blessures minder groot is. Kort samengevat: balansoefeningen zijn hartstikke goed voor je. Sportvlogger Lot doet er een paar voor.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Bron & beeld: Libelle TV