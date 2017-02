Zó weet je of je batterij vol of leeg is

Aan de buitenkant is het onmogelijk om te zien of een batterij nou vol of leeg is. En dat is best wel handig om te weten, voor als je oude batterijen terugvindt. Laat ze eens vallen. Pardon? Ja, laat ze eens vallen, dan kom je er gauw genoeg achter.

Bron & beeld: Libelle TV