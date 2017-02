Beau van Erven Dorens: “Ik dacht dat ik mijn kinderen misschien wel nooit meer zou zien”

Beau van Erven Dorens trapt de nieuwe serie Libelle Babbelt Met af. De presentator van RTL4 is morgenavond (donderdagavond 23 februari om 21.30 uur) te zien bij RTL4 met zijn nieuwe avontuurlijke reisprogramma Beaufort.

De 46-jarige Beau heeft op z’n zachtst gezegd heftige en gevaarlijke avonturen beleefd. En van tevoren was het soms spannend of het voormalige enfant terrible wel heelhuids thuis zou komen… Het afscheid van zijn vrouw en 4 zonen ging Beau dan ook niet in de koude kleren zitten. Er zijn in huize Van Erven Dorens heel wat tranen gevloeid vlak voordat Beau weer op pad ging voor een nieuw avontuur, want Beau geeft aan ons toe dat hij geen flauw idee had of hij het spannende programma überhaupt zou overleven. Heftig!

Nogmaals: kijk Beaufort, donderdagavond 23 februari om 21:30 uur bij RTL4.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

LEES OOK:

Bron & beeld: Libelle TV