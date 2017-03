Botox ja of nee? Beautyvlogger Susan probeert het!

Het blijft een dingetje, botox of fillers gebruiken. Er heerst nog steeds een ontzettend taboe op die paar prikjes in je voorhoofd.

Zo zou het verslavend zijn en je gezicht zwaar vertekenen. Je wil er tenslotte niet uitzien alsof je een soort masker op hebt gedaan. We kennen allemaal wel de voorbeelden van bekende mensen in binnen- en buitenland die misschien de botox maar beter links hadden kunnen laten liggen, omdat het er tja, een beetje mislukt uitziet.

Beautyvlogger Susan vindt haar rimpels helemaal geen probleem, maar ze heeft wel een klein beetje moeite met dat fronslijntje tussen haar ogen. Daarom waagt ze toch maar de sprong in het diepe… Botox it is! Benieuwd naar het resultaat? Kijk snel mee…

Over de Libelle-vloggers

Onze vloggers zijn bijzonder. Het zijn echte mensen met persoonlijke verhalen. Neem een kijkje in het leven van een dokter, boswachter, mode-expert, tuinier, reisjournalist en visagist en laat je inspireren door hun tips, tricks, avonturen en verhalen.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV