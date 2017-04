Beautyvlogger Susan: “Dit is de beste manier om je nagels te lakken”

Je nagels lakken is altijd een gedoe. De helft zit meestal op je vinger in plaats van op je nagel en als het er eindelijk mooi op zit, stoot je per ongeluk ergens tegenaan waardoor je weer opnieuw kan beginnen.

We doen het toch allemaal, want gelakte nagels staan nou eenmaal heel erg verzorgd. Met de tips van Susan komt het helemaal goed. Zij weet namelijk precies hoe je nagels moet lakken en hoe je ervoor kan zorgen dat je er lang plezier van hebt! Bekijk snel de video voor alle tips.

Libelle TV

Libelle TV biedt inspiratie voor elke dag en vooral jouw dag. Bekijk dagelijks gratis de mooiste video’s en Libelle-programma’s die je raken.

Bron & beeld: Libelle TV