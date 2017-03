Waarom het bed delen met je partner slecht kan zijn voor je gezondheid

Wanneer die eerste verliefde fase al lang achter de rug is en je al jaren met je partner hetzelfde bed deelt, weet je: samen slapen kan soms ronduit een crime zijn.

Partners die snurken, praten in hun slaap, alle dekens opeisen… uit onderzoek van de universiteit van Leeds blijkt dat 29% van de mensen die ’s nachts slecht slapen dat te danken hebben aan hun partner. Nu heb je een goed excuus om toch apart te slapen, want de universiteit ontdekte ook dat dat slaaptekort schadelijk is voor je gezondheid.

Hartkwalen

Het risico op hartkwalen, depressies, beroertes en ademhalingsproblemen neemt hierdoor namelijk flink toe. Bovendien stevenen de koppels die slecht slapen dankzij hun partner hard af op een breuk. Dus wanneer je oordopjes en oogmaskers geprobeerd hebt, is de logeerkamer misschien toch echt niet zo’n raar idee…

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock