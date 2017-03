Ieh: déze beestjes werden allemaal bij mensen in hun lichaam gevonden

Je hoort soms de vreemdste verhalen over beestjes die gevonden werden in lichamen van mensen. Je wilt niet weten wat dokters allemaal in je lichaam kunnen ontdekken.

Eén man in de video had bijvoorbeeld pijn en jeuk in zijn rechteroor. De dokter zag er geen oorontsteking, maar baby kakkerlakken in zitten. Een vrouwelijke kakkerlak moet eitjes in het oor van de man gelegd hebben waarna deze in zijn oor uit zijn gekomen en de kakkerlakken zijn oor helemaal blokkeerden.

Maden

Kan het nog erger? Ja, sorry. Een andere man ging met jeuk aan zijn hoofdhuid naar de dokter. Hij dacht dat het door insectenbeten kwam, maar niets bleek minder waar. De bult op zijn hoofd begon te bewegen (aah!) en er bleken maden onder zijn huid te leven. En zo worden er nog 8 verhalen verteld in de video. Kijken op eigen risico…

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Medicaldaily.com. Beeld: Kijk.