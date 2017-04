Hoe bereik ik een orgasme? Seksuoloog Astrid legt uit

Er zijn veel vrouwen die moeite hebben met het krijgen van een orgasme, of er soms zelfs nog nooit een hebben gehad!

Seksuoloog Astrid Kremers legt uit dat er verschillende manieren zijn voor vrouwen om een hoogtepunt te bereiken en dat alleen seksueel gemeenschap vaak niet de beste manier is. Heb je wel eens van een piekorgasme of vallei-orgasme gehoord? Of dat je een clitoris ook van de zijkant kunt stimuleren? Astrid legt het allemaal uit!

Libelle TV

Bron & beeld: Libelle TV