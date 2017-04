Bewoners serviceflat riskeren fikse boete als ze hun eten buiten de deur halen

Je zou denken dat je als 94-jarige bewoner van een serviceflat zelf mag bepalen wat je eet. Niets is minder waar in de Vondelflat in Groningen.

De bewoners van de flat zijn niet echt fan van het eten dat daar geserveerd wordt. De 94-jarige bewoner Abel van Santen vertelt dat ze hun eten daarom bij een andere cateraar halen. Daar zijn ze niet van gediend in het bejaardentehuis. Na een aantal waarschuwingen dreigen ze nu met een flinke boete (zie video) als de bewoners het eten buiten de deur blijven halen.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: KIJK