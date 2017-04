Deze jongen scoorde een wel heel bijzondere date voor zijn schoolgala

Voor veel tieners is het ontzettend spannend wie je als date meeneemt naar het schoolgala, maar Connor hoefde daar niet lang over na te denken. Hij nam zijn 93-jarige oma mee naar het feest.

Connor riep een jaar geleden al zijn oma mee te nemen naar het gala, en die belofte is hij nagekomen. Oma Betty Jane Keene had de avond van haar leven. “Het was prachtig. Het was echt geweldig”, zegt Betty. “Hij had het aan al zijn vrienden verteld. Er waren ongeveer 100 kinderen op het feest en ze kwamen allemaal naar me toe om een handje te geven. Ik heb Connor overgehaald om met me te dansen. Hij houdt niet van dansen, maar ik wel.”

Feestjurk

Betty zocht voor de gelegenheid een lichtroze feestjurk bij haar favoriete postorderbedrijf. “Om mijn pols had ik een corsage met roze rozen. Hij droeg ook een roze corsage, een roze stropdas en een gilet bij zijn smoking. Het is zo’n knappe jongen”, aldus de apetrotse grootmoeder.

Bron: ABC News. Beeld: KIJK