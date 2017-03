Deze man nam een wel heel bijzondere foto van een stelletje op het strand

Ty en Sam genoten van een lange strandwandeling na een romantisch etentje samen. Toen ze het moment vast wilden leggen, bood een oudere man aan een foto te maken.

Ty en Sam probeerden net een selfie te maken toen de man aanbood de tortelduifjes vast te leggen. “Mijn vrouw gaf haar telefoon met de instructie gewoon op de knop te drukken. Na twintig, dertig seconden zei hij dat hij niet zeker wist of de camera wel werkte.” Wat blijkt: de lieverd had al die tijd de voor-camera aan staan. In plaats van Ty en Sam had hij per ongeluk een selfie gemaakt, mét Ty en Sam in de weerspiegeling van zijn zonnebril.

Ingelijst

Ty vond de foto zo hilarisch dat hij hem besloot te delen. Het regent lyrische reacties van mensen die de foto fantastisch vinden. ‘Ik denk dat jullie een veel leukere foto hebben dan al die andere stelletjes op het strand’, en: ‘Deze kan zo ingelijst op de schouw’. Daar zijn wij het volkomen mee eens.

Bron: BuzzfeedNews. Beeld: Reddit, iStock