Wauw: meisje (7) vindt een wel heel bijzondere ‘steen’ op Waddeneiland

Twee weken geleden liep de 7-jarige Isabella uit Lelystad met haar ouders over het strand op de Marker Wadden. Ze vond daar een mooi steentje en nam die mee naar huis. Eenmaal thuis bleek het toch wel een héél bijzondere ‘steen’ te zijn.

Toen Isabella haar vondst liet zien aan mensen die er verstand van hebben, bleek al gauw dat ze een goed bewaarde fossiel van een zee-egel had gevonden. Geoloog Willem Renema van natuurhistorisch museum Naturalis zegt tegen Hart van Nederland dat het om een erg mooi fossiel gaat. “Het is een fossiel uit het Laat-Krijt, minimaal 65 miljoen jaar geleden. Waarschijnlijk komt de zee-egel uit Denemarken, het is namelijk omgezet in vuursteen. Veel fossielen in die regio zijn vuurstenen.” Naar aanleiding van de vondst van Isabella aan amateurgeologen binnenkort verder zoeken op de Marker Wadden.

Bron & beeld: Hart van Nederland