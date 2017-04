Heb je blauwe ogen? Dit zegt het over je gezondheid

Blauwe kijkers zijn niet alleen prachtig, maar hebben nog een groot voordeel: uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen met lichte ogen een hogere pijngrens hebben.

“Menselijke pijn is verbonden aan factoren als geslacht, leeftijd en haarkleur”, zegt geneticus Inna Belfer van de universiteit van Pittsburgh. “Onderzoekers hebben ontdekt dat roodharigen een grote resistentie hebben tegen verdoving en ook meer last hebben van angst. Mensen met bruine ogen hebben een snellere emotionele respons en hun pupillen reageren sneller op medicijnen.”

Minder nerveus

Maar er is meer. Belfer onderzocht 58 zwangere vrouwen en verdeelde die vrouwen in een groep met lichte – en donkere ogen. Daarna maten de onderzoekers de pijn voor – en na bevalling, het humeur en de nachtrust van de vrouwen. Wat blijkt: de vrouwen met de lichte ogen gingen het beste met de bevalling om. Ze waren na de bevalling minder nerveus en hadden een minder grote kans op depressie na de geboorte. Andere onderzoekers vermoeden dat melanine een sterke invloed heeft op pijnervaringen: dit pigment dat in het brein zit, is ook gelinkt aan donkerkleurige ogen.

Belfer wil nog meer onderzoek doen onder vrouwen die niet zwanger zijn en ook mannen meenemen in het onderzoek.

Bron: Medical Daily. Beeld: iStock