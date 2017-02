Knie kapot? Bloedneus? Zo haal je bloedvlekken makkelijk uit je kleding

Een bloedneus, een kapotte knie of een snijwond in je vinger. Ze kunnen alle drie een flink stroom aan bloed geven. En flinke vlekken in je kleding.

Een ware nachtmerrie! Want ingedroogde bloedvlekken zijn héél duidelijk zichtbaar én zijn vrij lastig te verwijderen. Wat als er nou een wondermiddeltje bestond dat ervoor zorgt dat deze helse vlekken als sneeuw voor de zon uit textiel verdwijnen? Stop maar met dromen, dat is er namelijk gewoon.

Bron & beeld: Libelle TV