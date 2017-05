Tuinvlogger Loes helpt deze week bij Het Eksternest in Almere, een horecagelegenheid voor mensen met een beperking. Ze is gevraagd om de enorme plantenbakken op het terras te vullen met planten en bloemen die er het hele jaar mooi blijven. Laat dat maar aan Loes over!

Terwijl onze tuinheldin ervoor zorgt dat de plantenbakken van het Eksternest er weer prachtig bij staan, geeft ze ook nog een paar handige tips over het beplanten van bloembakken. Dus als jij van plan bent om je bloembakken weer aan te pakken, bekijk dan zeker deze vlog! Oh ja, en als je klaar bent, stuur je dan een foto van het resultaat? Vinden we leuk!

Bron & beeld: Libelle TV