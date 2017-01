Boer Theo wil het allemaal anders en gooit het roer om

In 2015 leerden we Kaasboer Theo uit het West-Friese Spanbroek kennen. Hij vond door Boer Zoekt Vrouw een nieuwe liefde, maar de relatie met Nancy hield niet lang stand. Nu gaat hij het helemaal anders doen.

Theo heeft genoeg van het boerenleven en heeft zijn boerderij te koop gezet. “Wil ik dit nog wel blijven doen tot mijn 70e?”, vroeg Theo zich af. En daar had hij maar 1 antwoord op: nee. De boerderij gaat dus in de verkoop voor het mooie bedrag van 8 miljoen euro. En de liefde? Daar heeft hij goede hoop voor, maar hij is niet hard op zoek naar een vrouw.