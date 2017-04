Wauw: prachtige helikopterbeelden van bollenvelden in bloei

De narcissen, hyacinten en tulpen in de Bollenstreek staan volop in bloei en dat levert prachtige kleurrijke plaatjes op. Maar vanuit de lucht is het helemaal een spectaculair gezicht! Bekijk de omgeving van Lisse vanuit een helikopter.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP