Boswachter Hanne: “Net de tamme gans uit Nils Holgersson”

Boswachter Hanne staat aan de rand van het Veluwemeer om je zwanen te laten zien. Nu denk je misschien: maar zwanen zie ik toch vaak genoeg in de vijver van het park? Nope! Dat zijn de Knobbelzwanen. Hanne laat je in dit filmpje de kleine zwanen zien die er alleen in de winter zijn. Er liggen wel een stuk of 100 in het water. Wat een prachtig gezicht!

Bron & beeld: Libelle TV