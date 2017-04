Boswachter Hannes tip: “Ga aalscholvers bekijken bij het Naardermeer”

Vandaag is boswachter Hanne te vinden op het Naardermeer. Ze gaat vandaag namelijk op bezoek bij de aalscholverkolonie.

De aalscholver is een gigantische vogel die veel voorkomt in Nederland. Je kunt ze herkennen aan hun forse, donkere veren en hun gehaakte snavel. De eerste aalscholvers zitten al op hun nest en zijn helemaal klaar om te gaan broeden. Hanne legt je vandaag uit wat er zo bijzonder is aan het broeden van de aalscholver. Kijk mee.

Wil jij ook de aalscholvers zien? Dat kan. Ga dan, vanaf half april, mee varen met de boswachter op het Naardermeer. Kaartjes kopen kan op de website van Natuurmonumenten.

Bron & beeld: Libelle TV