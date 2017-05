Dit wíl je thuis zelf ook hebben: het botanische hoekje bij Marit thuis

Groen, groen, groen! Je ziet het overal in de tijdschriften terugkomen. Iedereen heeft tegenwoordig zo’n ‘urban jungle’ thuis. Het staat leuk thuis, geeft wat kleur en is helemaal hip.

Maar die botanische hoekjes zoals je deze in de tijdschriften ziet, zo krijg je ze zelf thuis niet. Eh, zeker wel als het aan Libelle’s stylist Marit ligt. Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk. Houd je vast aan haar supersimpele tips en voor je het weet zie jij door de bomen het bos niet meer thuis. Veel plezier!

Credits:

– Planten in pot, hangplanten en airplantjes via Green Lifestyle Store

– Pauwstoel rotan, minikweekkastje staal en glas, via HK Living

-Diverse macramé-plantenangers via Xenos en Snoeps.nl

Over Stylen met Marit

Marit is woonstylist bij Libelle en als geen ander op de hoogte van de laatste trends op interieurgebied. Samen met haar Italiaanse man en dochtertje van 6 woont ze in een gezellige buurt van Amsterdam. Haar interieur is een bron van inspiratie: als je bij haar naar binnen stapt, krijg je direct zin om thuis aan de slag te gaan.

In ‘Stylen met Marit’ geeft Marit tips en tricks uit haar eigen woning, die jij thuis ook kunt toepassen. Met haar aanwijzingen tover je jouw huis supersnel om tot een prachtig paleisje.

Bron & beeld: Libelle TV