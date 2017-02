Hier smelt je toch van: broer verrast zusje met cadeau op Valentijnsdag

Soms vliegen ze elkaar in de haren en soms zijn ze elkaars allerbeste vriendjes: dat laatste geldt in elk geval voor deze broer en zus. Op Valentijnsdag wilde dit jochie maar één persoon verrassen met een cadeautje, zijn kleine zusje Ava. Dát is nog eens echte broeder- en zusterliefde!

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Kijk. Beeld: Kijk