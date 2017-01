Bruid wordt tijdens speech vader verrast met een emotioneel telefoontje

Omdat niet al haar geliefden op haar bruiloft aanwezig konden zijn, was de bruiloft van deze vrouw extra emotioneel. En dat werd het helemaal toen ze een bijzonder telefoontje kreeg.

Haar opa en oma zijn al 70 jaar getrouwd en zijn dus ook een grote inspiratiebron voor de bruid. Helaas kon haar opa de reis naar de bruiloft niet maken, maar gelukkig werd hij op de grote dag niet vergeten. De zus van de bruid zorgde ervoor dat opa een grote rol speelde in haar speech. En ook de vader van de bruid betrok opa bij deze grote dag. “Ik wil jullie ook een advies geven, maar voor ik dat doe, wil ik eerst wat anders proberen.” Op dat moment pakt de vader zijn telefoon en als de bruid hoort wie er aan de telefoon is, barst ze in huilen uit.

Bron: Littlethings.com. Beeld: Kijk.