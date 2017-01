Zwemmende bultrug voor de Nederlandse kust levert mooie plaatjes op

Zeehonden genoeg in Nederland, maar een walvis? Die zie je hier niet zo vaak. Onderzoeker Hans Verdaat wist deze week een bultrug vast te leggen die 5 kilometer voor de kust bij Castricum zwom.

Kijk even mee naar de beelden, want het ziet er behoorlijk spectaculair uit. “We waren op zee om onderzoek te doen naar de vogelpopulatie”, zegt Hans tegen Hart van Nederland. “Op onze terugreis werden we verrast met het verschijnen van de bultrug.” Hoewel de onderzoeker zo’n dier vaker heeft zien zwemmen, is hij elke keer weer onder de indruk. “Het blijft heel speciaal.”

Bron en beeld: Hart van Nederland