Carola deelt een intiem geluksmoment met haar zwangere, allerbeste vriendin

Zelf kunnen Carola en haar man Daan geen kinderen krijgen, maar hun allerbeste vrienden bieden troost en geluk op een heel bijzondere manier. Kijk mee naar dit hartverwarmende moment, dat zonder meer getuigt van hechte vriendschap.

Het thema van de Libelle Zomerweek is dit jaar Het Grote Geluk. Wekelijks geeft Libelle’s creatieve duizendpoot Angelique scoops weg over het programma. Maar we vragen ook naar grote en kleine geluksmomenten. Van Elsbeth bijvoorbeeld, die met tranen in haar ogen over haar zoon vertelt. En van Britt, die een evenzo prachtig verhaal over haar zus deelt.

