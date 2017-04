Céline Dion krijgt advies van haar overleden man

Céline Dion verloor vorig jaar haar 73-jarige man René Angelil aan keelkanker. De zangeres vermoedt dat ze haar hele leven zal blijven rouwen – maar voelt naar eigen zeggen nog wel zijn aanwezigheid om haar heen.

Céline zegt tegenover The Sun dat René haar al sinds haar twaalfde steunt. “Ik ben nog nooit met een andere man geweest, heb zelfs nog nooit een andere man gekust.” De zangeres claimt dat hij haar nog steeds voorziet van advies, ook al is hij fysiek niet meer aan haar zijde. Zo hielp hij haar met de keuze of ze de titelsong voor The Beauty and the Beast moest zingen.

Spookachtig

“Ik vond een schilderij van hem dat een van mijn fans aan me heeft gegeven en zei: ‘zal ik het doen?’ En het antwoord dat ik terugkreeg – en ik wil niet spookachtig klinken ofzo – maar wat er emotioneel terugkwam was ‘je hebt niks te verliezen’.”

