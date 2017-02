Riemer en Christien gaan op jacht naar een middelbare school

Het is best lastig om een goede middelbare school te kiezen. Een van de grootste motivaties voor de meeste kinderen is om naar dezelfde plek te gaan als hun vriendjes. Maar wat doe je als je die school niet leuk of goed vindt? Kies je dan voor je vrienden? Of baseer je de keuze puur op de school?

En dan wil je er als ouders natuurlijk ook nog wat over te zeggen hebben… Riemer moet er na de zomer aan gaan geloven. Gaat hij zijn broer Pier achterna, of toch niet?

