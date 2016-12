Gezinsvlogger Christien praat openhartig over haar zoon met ADHD

Deze week een vlog van Christien waarbij sommigen op de redactie stiekem een traantje wegpinkten. Christien vertelt namelijk over haar zoon Pier die ADHD heeft. ADHD is een stoornis waarbij iemand het moeilijk vindt om z’n aandacht ergens bij te houden en heel erg druk is. Voor Pier is dit natuurlijk erg vervelend. Maar ook voor Christien is het niet makkelijk om een zoon met ADHD te hebben. Voor de ouders die zelf ook een kind hebben met ADHD, zullen de frustraties van Christien heel herkenbaar zijn.

Bron & beeld: Libelle TV