Claire (4) steelt opnieuw ieders hart met haar optreden bij Ellen Degeneres

Ze waren al een wereldhit op YouTube, vader Dave Crosby en zijn 4-jarige dochter Claire. Ook het publiek van Ellen Degeneres is helemaal fan na hun optreden in de Amerikaanse tv-show.

Het duo, van wie het Disney-nummer You’ve Got a Friend in Me op YouTube meer dan 150 miljoen keer is bekeken, maakte eerder deze week zijn tv-debuut in de show van Ellen Degeneres. En opnieuw was het een hartverwarmend optreden.

De Kleine Zeemeermin

Eerder stal kleine Claire al ieders hart met haar uitvoering van de Disney klassieker ‘Part of your World’ uit De Kleine Zeemeermin.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: RTL Nieuws, beeld: KIJK